美國勞工部3日公布4月非農就業新增17.5萬人，不僅低於市場預期，且創下6個月來最小增幅。此外薪資增長放緩、加上失業率意外攀升到3.9％，均指向美國就業市場在歷經年初的強勁增長後，如今正在逐漸降溫。

在該數據發布後，交易員也重新調整對聯準會（Fed）降息時機的押注，從先前的11月提早到9月，今年降息次數也從一次增至兩次，每次降息一碼。

美股在該利多激勵下開盤跳漲，其中道瓊工業指數狂升逾500點，那指暴漲逾300點，三大指數漲幅均超過1.2％，輝達、義法半導體與台積電ADR均漲超過2％、蘋果強漲近7％。此外指標10年期公債殖利率跌破4.5％大關，美元指數重挫0.6％到104.8。現貨金價下挫24美元、觸及每盎司2,280美元低位。

勞工部表示，4月非農就業人數新增17.5萬人，該數據不僅大幅低於市場預期的24萬人，也遠遜於過去12個月每月平均新增24.2萬人。報告指出，4月非農人數增加，主要由醫療健保、社會救助、運輸與倉儲部門所帶動。

至於3月非農就業新增人數經修正後，從原先公布的30.3萬人上修到31.5萬人，2月人數從27萬人調降到23.6萬人，2月和3月合計非農新增人數則較原先公布減少2.2萬人。

在平均時薪方面，4月民間非農月增0.2％、年增3.9％，均低於預期的0.3％與4％。

4月失業率並意外攀升到3.9％，原本外界預期為3.8％。勞工部表示，自2023年8月以來，失業率多介於3.7％到3.9％區間。

TruStage金融機構首席經濟學家瑞克（Steve Rick）表示，4月就業報告異常疲弱，加上先前美國的第一季GDP也表現低迷，凸顯過去一年Fed激進的升息循環，終於讓美國就業市場與經濟成長出現放緩，這將有助Fed今年能有兩次降息。

凱投宏觀投資機構北美首席經濟學家亞斯沃斯（Paul Ashworth）也秉持類似看法，他說就業市場的降溫使得「降息重回檯面上」，他並還預估Fed今年降息應該不只一次。