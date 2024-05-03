行政院副院長鄭文燦3日視察台中國際會展中心西側展館時宣布，興建台中國際會展中心西側展館計畫啟動，由中央全額編列60億元，台中市政府提供土地，由中央與地方合作開發興建，並由經濟部委託台中市政府代辦興建工程作業，西側展館計劃興建2棟，預計可容納2,100個展攤，若加計東側展覽館2,360個攤位，總計4,460個攤位。

鄭文燦指出，為解決台中市目前會展產業，面臨館場空間不足，及攤位數過少問題，行政院3月25日核定展館興建「台中國際會展中心西側展館」計畫，興建完成後，將可創造更多就業機會、提升中部舉辦大型專業展覽，及多元活動空間；同時可有效帶動周邊關聯產業經濟產值，帶動中部經濟發展。

鄭文燦指出，該會展中心分為東、西兩側展館，東側展館面積約7.34公頃，分為展覽館與會議中心兩部分，將於2025年啟用；西側展館面積約3.58公頃，原預算42億元，但由於近期營建成本略有增加，預算上修到60億元。該會展中心未來將成為精密機械、工具機、自行車、手工具，及光電面板等中台灣具優勢產業的國際級展覽場館。

陪同視察的台中市副市長黃國榮，感謝行政院及經濟部的支持，中央與地方合作，讓中部地區產業擁有更完整的行銷平台。

台中市長盧秀燕為盡地主之誼，3日中午邀請行政院副院長鄭文燦，一同品嘗台中知名的酸菜白肉鍋，並特別感謝鄭副院長力挺台中建設。

所謂會展產業（MICE），包括會議（Meeting）、企業會議暨獎勵旅遊（Incentive Travel）、大型會議（Convention），以及展覽（Exhibition），具多元整合特性。鄭文燦說，去年疫情後，會展產業代表疫後復甦的重要象徵，國外來訪團跟買家非常多，幾乎每檔展覽都聚集高人氣，展現熱絡市況。

鄭文燦特別在觀光振興平台會議中，把MICE產業，加上旅遊，並針對會議及展覽加碼補助，讓前來台灣參加會展活動的國際商務人士，轉為觀光客，讓會展及觀光旅遊產業達到加乘效果。

台中國際會展中心的用途，除舉辦機械展、家電展、三C展、家具展及寵物展，也包括國際論壇、國際性社團，及跨國企業活動等各式各樣的展覽；甚至還可舉辦演唱會、藝術拍賣等大型文化活動，具有複合型運用的優勢。