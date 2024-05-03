F.CUZ由KAN（左起）、大建、藝浚、李唯、來炫與JINON組成。（F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM提供）

韓國男團「F.CUZ」宣布將於7月13日來台，更是6位成員JINON、李唯、藝浚、KAN、來炫與大建全部到齊，更寵粉選在僅開百人的場地，要與粉絲超近距離互動，隊長JINON表示：「至今出道14年的支持，這次難得成員完整合體會For.U，因此我們希望能與台下每一位粉絲都互動到，同時好好的將我們心中的感激傳達給大家！」

F.CUZ作為韓流二代團，在2010年曾與台灣女星郭書瑤（瑤瑤）合作〈JIGGY〉中文版，同年底翻唱吳克羣〈沒關係〉，漸漸累積知名度，去年原已退團的成員李唯（LEEU）重新歸隊，讓粉絲開心不已，當時即敲碗希望能見到6人完整體舉辦巡演見面會，他們也聽到大家的聲音，於今年3月在日本合體開唱，台北場則安排於暑假期間。

面對粉絲11年的等待，F.CUZ期待不已，放話將最棒的舞台呈現給大家，他們也正在努力學習中文，希望到時能跟大家拉近距離，一起製造美好的回憶。除了相當想念For.U（官方粉絲名）外，F.CUZ也一直念念不忘在地美食與夜市街景，笑說至今仍十分想念小籠包、珍奶與雞排等台灣小吃，時間允許的話，也想到處走走。

「2024 F.CUZ FANCON（GOTCHA OPPA）IN TAIPEI」將於7月13日晚間17點30分於台北凝聚力展演空間舉辦。票價全區座位席均一價NT.3280元，將於5月18日（六）上午11點於KKTIX售票網站販售（建構中），福利有全場歡送擊掌、典藏小卡，也有10張（團體或成員）親簽拍立得要給幸運粉絲，還有加價購4種福利讓現場For.U選擇。

更多活動詳情請洽F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM官方臉書查詢。