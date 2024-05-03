大陸央視新聞用戶端報導，大陸「五一」假期後3天，華南部分地區3日起出現新一輪強降水天氣。為避免0501廣東梅大高速坍方悲劇重演。大陸中央氣象台建議，強降雨天盡量少去山區，遇強降雨強對流天氣，務必謹慎駕駛、降速控距，注意觀察周邊環境，防範追尾側翻、坍方落石等意外。高速公路發生交通事故或車輛故障時，應「車靠邊、人撤離、即報警」，嚴防發生二次事故。

大陸中央氣象台首席預報員馬學款指出，5月3日至5日，中國南方地區會自西向東出現新一輪的強降雨過程，貴州中東部、湖南、江西、廣西、廣東會先後出現大到暴雨。其中，湖南東南部、江西中南部、廣西北部和廣東中北部部分地區還會出現大暴雨。

從累計降水量的情況來看，中國南方大部地區普遍會出現40~80毫米的累計降水，其中，湖南東南部、江西中南部以及兩廣的中北部地方，會有100~180毫米的降水，局地可能會達到200~250毫米。從短時強降水的情況來看，最大的小時降水量一般是30~50毫米，局地可能會超過70毫米。除了短時強降水之外，南方的部分地區還可能伴有一些雷暴大風或冰雹這樣的強對流天氣。

除南方地區的強降水之外，影響南方地區的江淮氣旋入海之後，有一個明顯加強，並且向東北方向移動，在5月5日至6日給中國東北地區帶來一次比較明顯的降水過程。遼寧、吉林、黑龍江的東南部會先後出現中到大雨和局地暴雨。

由於南方地區本輪的強降水和前期的強降水有一部分重疊，所以湖南、江西、廣東、廣西部分地區的暴雨災害和強對流災害的風險等級比較高，公眾出行需要注意安全，另外，也要關注次生災害風險。

為應對華南新一輪降雨帶來的影響，多部門聯動提前研判採取多種措施保障交通出行安全。

大陸交通運輸部表示，針對華南部分地區將出現的新一輪強對流天氣，路網中心加強與氣象、公安等部門溝通會商，提前研判公路天氣、流量等情況，採取針對性措施。

大陸交通運輸部路網中心出行服務處處長聞靜表示，針對公路管養範圍內的路面、橋梁、隧道和高邊坡全面排查，重點加強臨水臨崖高邊坡路段的巡查和防控；同時透過交通廣播、可變情報板等多管道及時發布出行資訊，並將資訊同步至地圖導航企業，提醒司乘人員提前關注路況資訊，合理規畫出行路線。

根據大陸交通運輸部路網中心預測，3至5日大陸各地近郊遊、探親流密集，景區周邊和重點高速的進出城方向路段，將面臨較大通行壓力。出行前除了及時瞭解當地天氣及路況資訊並檢查好車況外，遇到雨霧天氣、要及時打開霧燈與雙閃燈。

聞靜建議，強降雨天儘量少去山區，遇到強降雨強對流天氣，務必謹慎駕駛、降速控距，注意觀察周邊環境，防範追尾側翻、坍方落石等意外。高速公路上行車若發生交通事故或車輛故障，應「車靠邊、人撤離、即報警」，嚴防發生二次事故。