余天女婿陳鑒驚傳涉入詐騙案件，竟是詐團車手頭，移送新北地檢署後，聲押已獲准。前立委沈富雄表示，余天對女婿這種作法，一定打從心裡頭相當唾棄。余家幸虧還有一個很聰明的人，就是他的老婆李亞萍。

針對余天女婿涉詐騙，沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，他在第一時間點肯定余天的處理乾脆俐落，而且這不合他的個性，他女婿這種作法，余天一定打從心裡頭相當唾棄，何況女兒已經過世了，讓他要處理時，更加沒有掛礙。

沈富雄認為，余天就是一個藝人，一個非常熱衷名利的藝人，他雖沒有證據。但他感覺，余天從政到現在，他是虧本的，一點錢都沒有賺 。幸虧余天家裡還有一個很聰明的人，就是他的老婆李亞萍，很多事情都是李亞萍say no的，所以那一天余天說要選新北市黨部主委，要跟民進黨立委蘇巧慧硬拚一下。同一天，他說余天一定輸，第二天余天退選了，哪有一天就退選的？因他回去就被老婆罵了。

沈富雄覺得，余天一家如果沒有李亞萍，今天不曉得要糟糕到什麼程度，李亞萍真的是余家的中流砥柱。

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