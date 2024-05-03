美國公布4月非農就業數據新增17.5 萬人，遠低市場預期的23.8 萬人，前值自30.3萬人大幅上修至31.4 萬人，且4月失業率攀升、薪資增速放緩，消息公布後美國三大指數期貨上漲逾1％，台指期3日夜盤也黑翻紅、一飛衝天瞬間大漲134點、暫報20,516點。

通膨數據低於預期對聯準會（Fed）來說是好消息，意味著維持當前利率政策能讓通膨持續降溫。統一期貨表示，在蘋果財報公布後市場反應正向，激勵台指開高，但台指未能順利吞噬前高，尚未確認月線轉為支撐，不過尾盤仍站穩五日線維持短多格局，技術面上中性偏多看待。

籌碼方面，外資、十大特法逢高加碼空單，仍偏空解讀；外資現貨近期買賣不定，中性看待。非農就業報告公布，就業市場看來降溫，替股市多頭提振信心，而為時近兩周的重訊密集期也結束，後續等待Nvidia財報的發布。

觀察臺灣期交所的商品報價，小臺指期大漲123點、電子期貨漲7.45點、小電子期也漲8.3點，半導體30期貨大漲34點；而台積電期貨夜盤上漲7元，暫報787元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則漲跌互見，美國道瓊期貨上漲266點、美國標普500期貨漲43.25點、美國那斯達克100期貨上漲175點、美國費城半導體期貨上漲86點，英國富時100期貨也漲42點；商品期貨部分，台幣黃金期下跌14.5點、布蘭特原油期貨跌3點。