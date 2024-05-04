對於外交部長吳釗燮2日在立法院備詢時，跳針連嗆7次「趕快去告我藐視國會」一事，徐巧芯直言，吳釗燮足以證明藐視國會罪的重要，「我好好問問題，不曉得他情緒管理出什麼問題，看不懂」！

立法院外交與國防委員會2日邀請外交部長吳釗燮備詢，國民黨立委徐巧芯指出，根據TPOC網路調查顯示，吳釗燮是國安人事中，負面聲量最高的。吳釗燮回應，他不知道自己負面聲量很高是甚麼原因，「但我最擔心的一件事情是，當中國在欺負我們的時候，我們的立法委員是補進來踢一腳」。

徐巧芯反問「誰是補踢一腳的立委？」吳釗燮說，「委員自己去想，有、就有」。徐巧芯當場一一點名，是沈伯洋、陳冠廷、徐巧芯、馬文君、陳永康委員嗎？吳釗燮卻跳針連嗆7次「委員最快的方式就是去告我藐視國會，趕快去告我藐視國會、趕快去告我藐視國會...」。

對此，徐巧芯3日在《新聞大白話》表示，很多人問她，外交部長吳釗燮都已經抓狂了，為什麼她語氣這麼平和？徐說，「因為我的語氣越平和，越能凸顯他的荒唐」。

徐巧芯指出，吳釗燮說有立委會踹中華民國一腳，這是嚴厲指控，當然要問他，指的是誰？他一直不說，「我就一直問！他再不說，我就開始點名，我時間不夠，不然我會點完113位立委」，他就會回答113次「來告我藐視國會罪啊」！

徐巧芯認為，吳釗燮足以證明藐視國會罪的重要，這讓國民黨在推進法案時，外交部長、未來的國安會秘書長，知道有立委在幫助中國大陸卻不舉發，就是在包庇，搞到最後，他才是中共同路人！

徐巧芯直言，「我好好問問題，不曉得他情緒管理出什麼問題，看不懂」！