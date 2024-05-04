碰觸到禁忌的開關？有妹子和男友獨處在房間，但她發現男友儘管摸她胸部或埋胸部，下體都無反應，但沒想到，她意外打了男友屁股後，像是開啟了「禁忌開關」，男友不僅微勃，甚至，打越多次便越硬，讓她有些困惑，這是男友的生理反應，還是「男友的性癖真的是打屁股？」；對此，網友則表示，「勃了還說沒有，妳男友還真傲嬌」、但也有網友認為「男生本身就是感官的動物，不論是眼神、聲音、動作的挑逗都會興奮起來...」。

一名女網友在「Dcard」發文，並揭露男友的「性癖好」，她提到，和男友獨處房間時，對方摸她胸與埋胸，她發現男友「身體都無反應」，而男友則反駁，因為她「大姨媽」來不能愛愛所以硬不起來，不料，當她洗完澡，走到男友身旁對著屁股打了兩下，便男友竟慢慢勃起，讓她非常驚訝！

當女網友詢問男友「為什麼反應這麼大」，對方趕緊回應「才沒有」，但調皮的她又繼續多打幾下男友屁股，便發現男友越來越硬，但對方卻一直不敢承認。

後來幾天，女網友偷打男友屁股，也發現對方有「微勃」，讓她感到困惑上網求問「到底是生理反應，還是男友的性癖真的是打屁股？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不需要讓他承認什麼，他可能有點不好意思，記得常打他的屁股就好」、「妳觸碰到了男友禁忌的開關」、「事實上這個不算是什麼性癖吧？男生本身就是感官的動物！不論是眼神、聲音、動作的挑逗都會興奮起來...，只要是不要傷害彼此，彼此之間都可以接受的範圍內能夠增加感情與快樂的！可以嘗試看看」、「勃了還說沒有，妳男友還真傲嬌」、「以後男上女下傳教士體位時，記得用力打他的屁股，應該會給妳更好的回饋」。