缺工，近年來已成餐飲業的痛，更是讓許多餐飲業者無法持續經營的罪魁禍首，因此衍生了越來越多AI智能販賣機，其中，「十九甲雞排」今（3）日在台中連鎖加盟展中推出「舒肥雞智能販賣機」與「咖啡智能販賣機」同步搶市！

尚溢國際餐飲總經理黃田富表示，十九甲雞排首創的「舒肥雞」販賣機，這項創新除了原有的雞排選擇，更引進消費者喜愛又健康的舒肥雞，與傳統販賣機使用的輸送帶有所不同，採用機器手臂進行操作，除了增加科技感外，還能提升效能和效率。

黃田富進一步表示，「舒肥雞」販賣機標榜二大重點，一是可以微波即時加熱，顧客可根據需求選擇微波或不微波，方便外帶後自行加熱，或在機台上選擇即食；二是吃口感也吃健康，相較於一般的電宰雞，舒肥雞採用精選的氣冷雞，低熱量、低脂肪、高蛋白，口感更美味多汁，讓消費者享受健康美食。

另外，黃田富透露，經過不斷研發改良，新一代智能販賣機即將問世，口感與現場炸製一致，24小時供應多樣美食，包括雞排、薯條、雞塊、雞米花等，期盼在暑假前與消費者相見歡。

尚溢國際餐飲今年也首度進軍飲品市場，推出「咖啡智能販賣機」，每一顆咖啡豆都是經過精心挑選和比例調配，堅持自行烘焙，創造屬於「十九甲咖啡」的風味，並具有自動清洗內管功能，讓加盟業者無需親自保養換管，經營更靈活，除了單品咖啡還能有多種口味，冷熱皆宜。

黃田富表示，「十九甲雞排」品牌致力於加盟多元發展，期盼帶給消費者與加盟者的雙向創新，近年不斷展現台灣在地小吃文化的創新與突破，為業界帶來更多元的發展機會和商機，並提供四大加盟優勢，包括擁有完善訓練輔導機制、堅守營運品質、嚴格食安把關、專業團隊控管，成為具競爭力的餐飲品牌。