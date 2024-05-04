馬來西亞網紅「MSPUIYI」蕭佩兒憑藉傲人上圍在網路走紅，在Instagram擁有2451萬粉絲，近期她召開記者會，控訴被前合夥人騙走430萬元馬幣（約2939萬新台幣），目前已經提出民事訴訟，希望透過法律要回損失錢財。

蕭佩兒4月22日召開記者會，透露正式起訴前合夥人賴男，對方誘騙她交出430萬元馬幣（約2939萬新台幣），她已提出民事訴訟，希望能追回被騙走的錢財，目前案件已交由檳城高等法院處理，賴男向她承諾會處理她與LHDN（馬來西亞稅務局）所得稅相關的問題，因認識好幾年，所以蕭佩兒對賴男十分信任，但後來才發現並沒有解決所得稅問題，還不把錢還給她。

該案於2023年10月24日已向警方報案，警方已立案調查，蕭佩兒承諾會全力配合警方調查。案情獲得馬來西亞民眾關注，有人提出質疑「到底欠了馬來西亞稅務局多少，以至於你會花4百30萬讓人幫你處理？」認為好公民應該好好繳稅，也有人認為她被騙錢，追討回來是理所當然。