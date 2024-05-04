47歲大陸男星黃海波過去演出過《媳婦的美好時代》、《咱們結婚吧》，2014年卻捲入嫖妓風波遭列為劣跡藝人遭封殺，更有傳言指他當時嫖妓的對象竟是變性人。而黃海波接受收容教育6個月後，原先跟太太到美國生活，近年則回大陸改當演員訓練班老師，近日他上課的一段影片流出，可見他身材發福，表演起壞人眼神讓人不寒而慄，演技依舊十分到位。

黃海波2013年和高圓圓演出《咱們結婚吧》奠定「國民老公」地位，隔年卻傳出他買春醜聞，形象跌到谷底，另有一說是被捕的女子澄清她並非性工作者，只是小咖演員，兩人當晚什麼都沒發生，該女母親則解釋女兒並非變性人，只是出生就是雌雄同體，還有許多傳言指黃海波其實是被設局陷害。

黃海波（右2）曾來台上《康熙來了》。（圖／中時資料照）

黃海波2015年當爸。（圖／翻攝自real黃海波微博）

然而眾多傳聞都無法挽救黃海波的形象，出獄後他就和女星曲柵柵到美國生活，不久結婚生下一子，2019年曲柵柵因演出《老酒館》受矚目，談到老公黃海波，不僅表示不後悔嫁給另一半，也透露黃海波過去個性不好，常得罪人，「雖然他不再是以前的那個風光的他，但他還是一個很正直的人」，而黃海波後來轉發太太發文，有感而發說：「還好有妳」。

黃海波與海清（右）過去演出《媳婦的美好時代》走紅。（圖／中時資料照）

黃海波過去被封為國民老公。（圖／中時資料照）

近年黃海波雖無法再接戲拍，但戲癮未減，依舊發揚專長開表演班教演員演戲，近期網上傳出一段他實地教學的影片，可見他先讓學生掐住他脖子，接著威脅對方不可動手，瞪著學生說：「這一巴掌打下去，什麼後果，你想清楚」，接著又一秒便回原本親切敦厚的眼神，在好人與壞人之間收放自如，網友也讚：「希望他能復出」、「黃海波演技是真可以」、「黃海波真是可惜了」。