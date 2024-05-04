韓劇《淚之女王》上週播出大結局，收視率成功超越玄彬、孫藝真定情作《愛的迫降》的21.6％，以24.9％成為tvN頻道開台17年以來的收視率冠軍，演員們也因此受到關注；其中在此之前就累積多部經典作品的金秀賢，被發現在劇中飾演入贅豪門女婿的他，實際身家比女主角還驚人。

金秀賢在《淚之女王》中飾演一位入贅豪門的高材生，因此不僅在家中無話語權，對外還要維持好女婿的形象，但他在現實生活中，身家相當驚人；根據南韓媒體報導，金秀賢今年初購入價值88億韓元（約新台幣2億元）的首爾富人區聖水洞的豪華大樓，且在兩個月內就付清了尾款，所以被網友笑虧「比海仁還有錢」；據悉，這是金秀賢購入的第三棟房子，先前他就曾接連以30億韓元（約新台幣7000萬元）、40億韓元（約新台幣9400萬元）買下兩棟房。

事實上，金秀賢出道多年，代表作包括《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》等，因此就有傳聞他在《雖然是精神病但沒關係》單集片酬高達3億韓元（約708萬台幣），如今又有韓媒報導，金秀賢在《淚之女王》中的單集片酬又再往上飆到8億韓元（約1900萬台幣）但事後經紀公司立馬出來闢謠，並透露他甚至主動降低片酬來減輕製作費的壓力。