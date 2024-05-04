科技巨頭小米將觸角伸進汽車業，初試啼聲就創造驚人效益與聲量，是許多傳統車廠難以想像，更讓競爭激烈的大陸電動車市場為之震撼，雷軍的「人生最後一戰」有好開始，能否讓傳奇故事不走向虎頭蛇尾的悲劇，則是雷軍與小米的最大考驗。

■小米再推SU7現象級爆紅款

小米在2021年3月宣布造車，只花3年就推出首款電動汽車，打了不看好聲浪一記耳光，更寫下科技巨頭跨界造車的歷史新頁。截至4月底上市一個月，小米SU7下訂量達88063台，交付7058台，已經遠超出小米產能，使得交付期最少要28周，最熱門的SU7 Max則需要等待最久的33至36周。

小米SU7爆紅，攻佔新聞頭條與網路熱搜，大陸媒體也開始探討背後關鍵，領導人雷軍的個人魅力與網路影響力，時常透過微博互動、釋出進度，讓SU7在上市前就已經開始累積人氣。

緊接著SU7維持小米一貫的高CP值路線，價格比同級車略低，再次凝聚眾人目光，就算外型激似保時捷，引爆山寨、模仿等批評，但小米秉持著負面聲量也是聲量的宗旨，將SU7的知名度在短時間內推上高點。

陸媒搜狐網分析小米的成功模式，利用新媒體與新零售管道降低推廣和銷售成本，圍繞客戶布局產品與服務，進而形成大量的用戶互動與黏著度，最重要的是靠著性能、價格及品質都具有高競爭力的產品，形成一個良好商業循環。

小米SU7電動車引爆熱潮，創辦人雷軍（圖中）扮演的角色相當關鍵。（圖／路透社）

■小米的考驗才要開始

從電子產品到汽車，小米的考驗還沒完，SU7守住第一個30天創造好的開始，但往後還要面對產能不足、品質、售後、妥善率等關卡檢驗，才能確定小米造車是否真的成功。

目前小米最棘手的問題屬產能不足，一旦消費者失去等待的耐心，明星商品也是會被退訂的，特斯拉執行長馬斯克也曾為了產能問題睡在工廠，就可以知道產能短缺的問題非同小可。

尤其SU7是小米第一輛車，從華為問界的案例便可略知一二，大量交付後使用上的狀況陸續浮現，屆時要如何避免技術甚至是公關危機，考驗小米領導層的智慧。

海水退了才知有沒有穿褲子，小米造車的真實力得在熱度回歸日常後才分曉，就連傳統車廠也虎視眈眈，看雷軍究竟能否在這個電動車紅海中創造新藍海。