針對大陸日前宣布開放福建居民到馬祖旅遊，陸委會主委邱太三1日表示，因陸方「附條件」、「限區域」的方式開放範圍不如預期，且操作方式與過去不同，我方需進一步釐清，並喊話應恢復金門旅遊。前立委郭正亮強調，大陸領導人習近平在福建待了13年，也認識很多台灣人，跟台灣有特殊淵源、長期關係的大陸領導人，恐怕習近平之後不會再有了。心靈契合也是他講的，所以有人說習近平是最大的和平統一派。

「福建的人口有4000多萬，也比台灣多啊！這裡面也隱含著，他希望能提高福建跟台灣的互動。」郭正亮2日在《亮劍台灣》節目提到，這跟習近平的經驗是有關的，因為習近平在福建待了13年。

郭正亮強調，中國大陸的領導人，跟台灣有特殊淵源、有長期關係的，「我認為恐怕習近平之後，不會再有了！不會再有了。」

「所以有人在講：習近平就是中國大陸最大的和平統一派！和統派。」郭正亮直言，「心靈契合」也是他講的，他最有感覺！因為他認識很多台灣人。如果大陸的領導人不再是習近平，他還會講究這一些嗎？「所以這些總的因素，民進黨自己要去想清楚！」