李姓男子2022年7月31日凌晨，在一家卡拉OK店飲酒，發現女子小萱（戶名）不勝酒力，得知她要去同村親友住處過夜，竟然趁小萱熟睡之際，闖入她的房間，隨即予以性交，直到小萱的表姊目擊，2人當時均是裸露下體，表姊驚覺有異，趕緊將李男趕出去，小萱醒來時發現遭到侵犯憤而提告。

法院審理，李男對於犯行坦承不諱。辯護人則辯護稱，李男並無前科紀錄，案發當時年紀尚輕，因為酒醉才會一時失慮，犯後已經知錯能改，而且已與小萱和解，請求依刑法第59條規定酌減其刑。

法官認，李男雖以新臺幣48萬元調解成立，但迄今均未履行調解條件，自難認李男確有真誠悔過，並彌補小萱損害之意。而小萱也表示，李男未依調解內容履行，請法官從重量刑。

法官考量，李男是在小萱酒醉返家後，以侵入住宅之方式，對小萱做出乘機性交犯行，事發後，經小萱表姊制止才收手離去，犯罪情節非輕。

法官審酌，2人素不相識，李男竟乘小萱因酒醉昏睡，導致無從理解或抗拒性交之際，侵入小萱親友住處對A女為性交得逞，戕害性自主決定權及居住安寧，致使小萱身心受創。日前一反判決，李男犯乘機性交罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

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