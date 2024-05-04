小萱（化名）就讀國小時，曾在男教師阿國（化名）任職的補習班補習，升上國中後，2人常在路上巧遇，進而熟識並交換聯絡方式，不料，阿國卻色慾薰心，2度將她帶去摩鐵，不僅摸胸及下體、還舔陰部，甚至要小萱幫他「打手槍」，直到父親發現小萱的LINE對話紀錄有異，與諮商師討論後通報而得知實情。

法院審理，阿國對於犯行坦承不諱。法官審酌，阿國之前並無犯罪紀錄，素行良好，案發時小萱未滿14歲，性自主判斷能力尚在發展階段，智識未臻成熟，竟對其發聲為猥褻行為2次。

阿國所為影響小萱的身心發展，且小萱與其父親，在法院準備程序時表示，「沒有和解意願」，請求對阿國從重量刑等。日前依法判決，阿國對於未滿14歲之女子為猥褻之行為，共貳2罪，各處有期徒刑8月。應執行有期徒刑1年2月。可上訴。

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