根據《財訊》雙週刊報導，特斯拉執行長馬斯克日前訪問中國，似乎大有斬獲。中國汽車工業協會公告，特斯拉上海超級工廠生產的車型，全都符合中國汽車數據安全相關規定，據傳特斯拉也與百度達成協議，使「全自動輔助駕駛」（FSD）系統，可望進入中國市場。

上述消息一出，立刻帶動特斯拉股價大漲逾15％，4月29日收盤價來到194.05美元。

值得注意的是，在一片歡欣鼓舞之際，WIRED報導卻認為，馬斯克這趟訪中之旅，無法解決特斯拉在中國市場面臨的危機，主因在於，「特斯拉需要中國，勝過中國需要特斯拉。」

中國是特斯拉僅次於美國的第2大市場，但當地新能源車產業在政府大力補貼下，產能暴增，各式新款新能源車如雨後春筍般冒出，市場競爭日益激烈。以今年首季為例，特斯拉在當地的銷售量，就下滑了4％。

除補貼之外，中國也幾乎掌握了電池供應鏈，從採礦到電池生產的各個環節。

根據英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）觀察，長期以來，中國一直是鋰、鈷等鋰離子電池所需礦物的開採、提煉領先者，2022年的全球供應占比（鋰、鈷），中國分別達到72％和68％。在前述優勢下，中國業者得以用更低的成本，大量生產新能源車。

中國新能源車市場競爭激烈 壓縮獲利空間

不只特斯拉，中國本土新能源車彼此搶食市場，也讓這場競爭猶如肉搏戰，壓縮了業者獲利空間。就連整體新能源車銷量（包括純電動車和油電混合車），連續2年超越特斯拉的比亞迪，今年首季獲利，也較上季大減超過47％。

即使比亞迪第1季淨利達45.7億元人民幣，年增逾10％，卻是2022年以來，最弱的季度成長表現，由此可見中國新能源車價格戰，對獲利能力的衝擊。

《財訊》雙週刊分析，現階段，中國本土超過200家新能源車製造商，正面臨產能過剩問題，規模較小的公司，恐難以為繼。

換言之，特斯拉在中國的競爭對手，已經歷了價格戰「洗禮」，為了繼續在中國市場生存，近期特斯拉也宣布，調降各車型價格。

文章來源：財訊雙週刊