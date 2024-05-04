根據《財訊》雙週刊報導，30年來日本幾乎都處於通貨緊縮的時代，民眾習慣了貸款零利率、物價便宜的生活，中年以下的日本人，不曾見識過通膨的威力。不過，這兩年能源等進口物價上揚，日本企業轉嫁給消費者，讓民眾大喊吃不消。

物價驚漲 逾半民眾叫苦

2023年日本消費者物價（生鮮食品除外）上升約3%，但薪資調幅跟不上物價；雖然非正式員工的薪資調幅很高，但去年10月平均實質薪資變化是負2.3%，連續19個月負成長。

在物價還沒有大漲之前，厚生勞動省的2022年「國民生活基礎調查」指出，日本人平均所得為545.7萬日圓，但51%的民眾覺得生活很苦；其中，48%的高齡者覺得苦，有小孩的民眾則高達55%覺得辛苦。近來物價走高，生活更是大不易。

在這種情況下，物美價廉的「生活防衛」企業，受到廣大民眾青睞。去年十月，OK超市在向來予人奢華印象的銀座開店，引發熱烈討論。價格優惠的OK超市，是勤儉持家主婦們的最愛；2023年3月為止，會員人數超過677萬人。事實上，除了OK超市外，優衣庫（Uniqlo）、大創、唐吉訶德等，也都在銀座插旗，顯示平價當道。

此外，300日圓商店「3COINS」也沒在銀座缺席。這個品牌的經營者是PAL集團控股公司，旗下另有Ciaopanic、Discoat等品牌，去年以來股價漲了5成以上。PAL集團1973年從Scotch洋服店的休閒服部門獨立出來，共有50個服飾品牌；1994年開始進軍300日圓商店，品項多達2500種，價位也不再限定於300日圓。目前服飾部門營業占比為64%，雜貨36%；截至今年2月，服飾和雜貨共有949家店。

《財訊》雙週刊指出，PAL的服飾品牌以年輕女性為訴求，強調從企畫到製造、銷售，一貫作業，主要在市中心的商業區和郊區大型購物中心設櫃。近年來為強化品牌力，在鬧區開設大型獨立商店，先前因疫情受到嚴重衝擊，不過隨人潮回籠，業績也迅速復甦。2023年2月底為止的2022年度，營收成長23%，為1645億日圓，但淨利暴增148.8%，達99.6億日圓；2023年度淨利再增29%，創歷史新高。PAL的股價也從去年1月的1200日圓左右，漲到2000日圓左右。

文章來源：財訊雙週刊