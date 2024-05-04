根據《財訊》雙週刊報導，巧連智傳出停止訂閱消息，令人惋惜，它的母公司倍樂生（Benesse）控股公司，也正處於關鍵時期。因為今年3月公開收購（TOB）完成，4月臨時股東會通過後，5月17日股票即將從東京證交所Prime市場下市。

挽回頹勢 MBO成新解方

倍樂生成立於1955年，是日本最大函授教育業者，除了1989年進軍台灣的巧連智月刊外，還有小學生到高中生的函授教育課程，以及社會人士進修的課程。近年來還多角化經營，進軍照護服務業，目前教育事業在營收的占比約5成，照護和托兒業務約3成。

該公司2014年發生個人資訊外洩事件後，會員人數減少。疫情爆發後，線上教育盛行，再度造成衝擊。倍樂生從小學生到高中生的會員人數，到去年4月底為160萬人，比前1年減少14萬人，更比10年前少了4成。倍樂生預估2023年度（2023年4月到2024年3月），集團營業額預估比前1年略微增加，為4120億日圓，淨利則將減少34%，為75億日圓，比先前的預估少了40億日圓。

為了挽回頹勢，倍樂生去年找來具產業和金融影響力的瑞典投資公司EQT，進行MBO（管理階層收購）。MBO的好處是由經營階層參與收購，因此可以加快決策速度，獲得股東和投資人的信賴，提升企業價值。今年1月30日開始公開收購，期限到3月4日，價格是每股2600日圓，所有股票的價值為2700億日圓左右。

《財訊》雙週刊指出，特殊目的公司最終將由EQT持股6成，創業家族持有4成，表決權則各有5成。公開收購完成之後，倍樂生將下市，並希望借重EQT的力量，重振事業。EQT 2022年和霸菱亞洲投資基金整合，這也是EQT第1樁在日本的投資案。

除了倍樂生，日本還有1樁MBO案受到矚目，就是大正製藥控股公司。該公司去年11月宣布，由創業家族、同時也是大正副社長上原茂，出任大手門公司社長，並由大手門從11月27日至今年1月15日實施公開收購，每股8620日圓。

文章來源：財訊雙週刊