在台積電工作薪水優渥，讓不少員工一圓買房的心願，一名網友發文指出，他的友人擔任台積電輪班工程師，月薪6萬多，才在中部買一塊農地，又毫不猶豫買下台南2100萬的預售屋，頭期款卻拿不出來，四處向他人借錢應急，讓原PO很傻眼。

有網友在《買房知識家》社團發文表示，他有位29歲的單身友人，在台積電工作一年多是輪班工程師，上個月才剛買價值300萬的中部農地，貸款200多萬。

該名友人最近又看上一間台南知名建商的預售屋，四房含1車位開價2100萬，已附基本電器家具，天花板跟一些基礎裝潢要自付。預售屋頭期款則是179萬，後續工程款3期各50萬，初估若順利貸款8成月付7萬多，預計明年年底交屋。

原PO驚訝表示，友人想都不想直接簽下去，因為他的月薪6萬多元、季獎金約20萬、年終約30萬，自認可以買「而且還有剩！」

此外，友人上個月也才租一間3房，每月租金2萬出頭，現在因為買房頭期款不夠，家人也無法金援，只好先向其他朋友借錢周轉，還稱「樂觀貸8成沒問題，因為在護國神山工作。」

友人還暗示後續要向原PO借錢，原PO直言他很替這位10年好友擔心，因為他在台積電一度差點被人做掉又奇蹟般續職，擔憂後續有可能遇到資金上的問題。

網友紛紛表示，「頭期都沒有就一直炒地炒房」、「月入6萬怎麼繳7萬的貸款？看他怎麼賠錢出清吧」、「槓桿比拉太大了，看起來沒有多餘的資金」。