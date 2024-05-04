申報綜所稅有4類對象可報扶養。（圖／財政部提供）

5月綜所報稅季開跑！由於扶養親屬可抵扣稅額，養愈多人節稅效果愈大，甚至可以退稅，因此每到報稅期間就有不少納稅人搶著扶養父母或親屬。不過財政部提醒，可列報扶養的對象有4種，相關年齡、規定有所差異，報稅前需先確定能否報扶養。

財政部表示，今（2024）年每人免稅額9.2萬元；年滿70歲的納稅義務人本人、配偶或受扶養直系尊親屬每人扣除額為13.8萬。

可列報扶養的對象有4種對象，包括直系尊親屬（祖父母、父母）、子女、同胞兄弟姊妹、其他親屬或家屬（伯、舅、姪、甥、孫等），相關規定不同，報稅前先確認清楚。

扶養對象1：直系尊親屬（祖父母、父母）

▪年滿60歲：可直接列報

▪未滿60歲：須符合無謀生能力

扶養對象2：子女

▪未滿18歲：可直接列報

▪年滿18歲（民國95年以後出生）：須符合在校就學、身心障礙或無謀生能力

扶養對象3：同胞兄弟姊妹

▪未滿18歲：可直接列報

▪年滿18歲：須符合在校就學、身心障礙或無謀生能力

扶養對象4：其他親屬或家屬（伯、舅、姪、甥、孫等）

▪未滿18歲：同居一家永久共同生活且具家長家屬關係，互負扶養義務且確有扶養事實

▪年滿18歲：除符合上述條件外，還須符合在校就學、身心障礙或無謀生能力

財政部指出，無謀生能力指下列之一：

1、身體、精神、智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，取得醫院證明且不能自謀生活或無能力從事工作。

2、符合長照扣除額規定且不能自謀生活或無能力從事工作。

3、受監護宣告，尚未撤銷。

4、未滿60歲直系尊親屬：當年度所得額不超過112年度每人基本生活費20.2萬元，或領有身心障礙證明，或為精神衛生法第3條第4款規定的病人。

財政部提醒，考量實務上常有祖父母、父母及兄弟姊妹被家人共同扶養而協議其中一人報扶養的情形，因此，直系尊親屬及兄弟姊妹必須連續2年被納稅義務人或其配偶列報扶養 ，今年（第3年）才能於系統查到資料，不用再自行新增。