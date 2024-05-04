新竹市前市長林智堅新工作，確定將出任永興資本總經理。不過，媒體人張禹宣點出，到民間企業擔任要職，對一個政治人而言恐怕是最慘的下場，林智堅去了永興資本，說明他「game over了」、在準總統賴清德的政府可能不會有角色。

最新消息指出，林智堅近日復出，被三立董事長張榮華延攬，擔任永興資本總經理。而林智堅2日晚間也親自證實此事，坦言自己從政20年來有成功也有失敗，轉換跑道從商，會抱著學習心態面對新工作。

張禹宣昨（3）日在政論節目《新聞大白話》表示，林智堅和去年3月出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長的總統府前發言人林鶴明一樣，「就已經玩完、game over了，才會丟到那邊去」。他直言，當一個政治人物轉進業界，基本上就可宣告，此人「已經下課了」。

張禹宣指出，儘管民進黨延續執政，但當家的是賴清德，而林智堅和林鶴明是英系，他們未來在賴的政府中恐不會有角色，「他們就是跟錯人，我覺得這兩人狀況就是這樣」。