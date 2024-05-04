國防部表示，自2日上午6時至3日上午6時止，偵獲共機26架次，其中17架次逾越中線，14架次從西北、西南闖入，最近距離基隆41浬、鵝鑾鼻48海浬，僅3到5分鐘就可進入台北市上空。退役少將栗正傑表示，這次跟以前很不一樣，第一個是指向台北市、另一個則是新竹機場。甚至還特別飛到快抵高雄市上空，劍指南部地區的海空重要軍事基地。

栗正傑3日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這一次國防部發布解放軍飛機動態，跟以前有很大的不一樣。第一個是指向台北市、另一個則是新竹機場，解放軍已經逼近台北市及新竹。這次距離鵝鑾鼻48海浬，還特別飛到快抵高雄市上空。

栗正傑接著表示，重點是南部有左營軍港、屏東空軍基地、台南空軍基地，是軍事重鎮，指向南部地區的海空重要軍事基地，共機已經飛到這邊，如果進入高雄左營軍港、台南、嘉義、屏東空軍基地，他預估3至4分鐘就可以到機場上空。