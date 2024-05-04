今年立委選舉失利的前立委林國慶，日前獲立法院長韓國瑜聘為立法院榮譽顧問；他日前在臉書開心秀出聘書照片，並發文「感謝韓院長的聘任」。媒體人黃揚明表示，林國慶獲聘不是什麼特權，今年落選的民進黨前立委高嘉瑜也一樣獲聘，因為曾經擔任立委，就是依規定辦理。

針對林國慶獲聘為立法院榮譽顧問，黃揚明3日在臉書粉專發文表示，立法院有一個「立法院退卸職委員禮遇辦法」，第二條規定：「為彰顯退卸職委員對本院之貢獻，並借重其經驗，本院得延聘退卸職委員為無給職榮譽顧問，聘期4年，期滿得續聘之。」林國慶獲聘，不是什麼特權，就是因為他曾經擔任立委，如此而已。包括今年落選的高嘉瑜也一樣獲聘，就是依規定辦理。

黃揚明接著表示，立法院的榮譽顧問可以憑榮譽顧問證進出本法院，也可申請來賓車輛出入證。立法院可提供服務包括：電子郵件信箱、無線網路、利用國會圖書館網站資源及閱覽服務；需醫療照顧時，給予必要之協助；使用康園餐廳；購買本院員工消費合作社供應之貨品；其他繼續發展之福利設施。這規定行之有年，何必大驚小怪。