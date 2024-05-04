有效補鈣可幫助血壓控制和調理，然而一天之中哪個時段補鈣對於防治心血管疾病最有幫助？今年4月發表於國際期刊《BMC公共衛生》（BMC Public Health）的最新研究成果顯示，增加早餐的鈣攝取量，對於降低心血管疾病發生率的效果較佳。

美國《紐約郵報》周四（2日）報導，這項由中國黑龍江省哈爾濱醫科大學團隊進行的研究，分析了3萬6164名美國成年人鈣攝取量，把一日所需的鈣質分配於早餐與晚餐之間的時段攝取，能夠降低心血管疾病風險，若把晚餐鈣攝取量減少5%、早餐鈣攝取量增加5%，心血管疾病風險可降低6%。

研究團隊指出，膳食中的鈣質可改善血脂、體脂肪、血壓的數值，這些都是心血管疾病的主要危險因子。心臟衰竭、心臟病突發、中風都屬於心血管疾病。這項研究排除了20歲以下人士、孕婦、每天攝取熱量4500卡者、服用鈣質補充劑者。

牛奶是很多人早餐膳食要角，可補充鈣質。（示意圖：shutterstock／達志）

乳製品、深綠色蔬菜、部分魚類均富含鈣質，人體吸收鈣質的關鍵可能在於人體24小時運作的生理時鐘。任職於營養餐業者Prolon公司但未參與上述研究的註冊營養師芮克特（Melanie Murphy Richter）說明，從人體晝夜節律的層面來看，日間的鈣質吸收量略高，因為鈣質代謝所需的部分荷爾蒙（例如副甲狀腺激素）在白天的分泌量也較高。

美國知名醫療機構梅約醫院（Mayo Clinic）建議，19歲至70歲的男性、19歲至50歲的女性每天攝取鈣質1000毫克，71歲以上男性、51歲以上女性每天攝取量為1200毫克。

美國加州大學舊金山分校健康中心數據顯示，1杯牛奶含鈣約300毫克，一碗煮熟的菠菜含鈣約240毫克，3盎司（85克）沙丁魚含鈣約370毫克。芮克特還說，每日膳食內容「富含植物、堅果、種子，偶爾攝取乳製品或營養強化乳製品替代食物的人」，可能不需要服用鈣質補充劑。