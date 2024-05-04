Patrick Beverley just CHUCKED the ball at a fan after the Pacers eliminated the Bucks 😬pic.twitter.com/lYOsG74Hai — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 3, 2024

這下子公鹿後衛「瘋狗貝」貝弗利要為自己衝動行為付出代價了！隨著公鹿3日慘遭地主溜馬痛宰宣告淘汰出局，貝弗利卻在比賽即將結束前夕，故意兩度用球丟向場邊球迷洩憤，甚至他在賽後也拒絕媒體訪問，理由竟然是對方並未訂閱他的個人播客，看來貝弗利這下子不僅要面臨罰款，甚至可能面臨下季禁賽命運。

整個鬧事情況發生在比賽還剩2分32秒，公鹿94比114大幅落後，已經提前宣告認輸，貝弗利竟然直接拿球砸向一名女球迷，接著一旁的男球迷把球丟回給他，他竟然再次用力砸向這名男球迷，賽後他也不知悔改，更大言不慚放話，「我只是必須變得更好！」

到了賽後休息室內的媒體聯訪，面對《ESPN》記者馬琳達亞當絲的提問，貝弗利竟然反問馬琳達是否有訂閱他的播客，一聽到馬琳達回答她並未訂閱，貝弗利隨即回答，「那麼你不能訪問我，太不尊重我了。」接著更把對方麥克風推開，且客氣回應，「請你把麥克風移開，或是請你離開這個圈子。」

貝弗利這種相當沒品且把媒體記者當作發洩對象的作法，隨即引發不少媒體批評，馬琳達隨後更新個人X表示，「我想感謝大家的善意言詞與支持，我很感激，剛才貝弗利打電話給我道歉，我也接受了，公鹿也聯繫我表達歉意，我在新聞圈工作40多年，我始終相信善良與優雅會勝過一切。」