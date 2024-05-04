不少傳統家庭對外來者相當不友善，婆婆、姑姑和媳婦的爭執更是沒完沒了。就有一名女網友抱怨，大嫂只會準備中式早餐，自己想吃西式都吃不到，大罵「都大學畢業了」卻聽不懂人話，文章貼出慘遭公幹。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己明明說了好幾次，早餐想吃歐姆蛋、法國吐司等西式早餐，但是大嫂總是煮鹹粥，或是準備饅頭等中式早餐，氣得她開噴，明明大嫂大學有畢業，但好像聽不懂人話。

文章貼出後慘遭全網砲轟：「是領有身心障礙手冊的小菇嗎」、「好手好腳不會自己煮？」、「妳配吃什麼歐姆蛋，這種人有吃的就該偷笑」、「人家有欠你嗎」、「人彘小姑又出現了啊」、「你該做的是去早餐店買，不是向大嫂許願」、「請問已經領完殘障手冊了嗎」。

還有人揶揄：「大嫂真的不對，怎麼會對四肢都沒有的殘障人士那麼殘忍」、「我唸到碩班畢業，這種人話我也聽不懂」、「可能大嫂覺得你比較適合吃餿水吧，等家人吃完你再去廚餘桶翻一下的就好了」。