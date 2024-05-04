華人傳統家庭對於媳婦常提出苛刻要求，媳婦能不能撐下去，端看丈夫有沒有擔當對抗母親。就有一名女網友分享自己被婆婆刁難的往事，沒想到丈夫挺身而出對抗媽媽，一句話就讓對方住嘴，讓她大讚結婚很值得。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文說，以前曾被婆婆強硬要求搬到婆家去住，「結了婚我們就是你爸媽了，你要搬來跟我們住，隨時照料我們，這才叫孝順」，當下她忍不住反擊：「那我背井離鄉嫁給你兒子，我難道就是不孝女？」

正當婆婆打算繼續念時，原本在一旁默默聽著的丈夫終於聽不下去，跳出來大罵自己母親：「別在那跟人家的女兒說有的沒的，婚我們自己要結的，房子也是我們買的，我妻子沒欠你們」，讓婆婆當場閉嘴，原PO聽到後既驚訝又開心，「隊友有肩膀，結這婚真的值了」。

不少網友也大讚：「少見的神隊友」、「終於有個不是媽寶的丈夫了」、「妳老公太帥了吧」、「這個我直接給100分」、「選對隊友真的比什麼都重要」。