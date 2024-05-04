范少勳和劉俊謙在主演《我在這裡等你》展開一段跨越時空的浪漫緣分，戲外也成了好友，還會在拍攝時不小心玩太開，近日接受本報專訪時，范少勳透露「所以真的很常笑場，變成不是要導演心中要的那種唯美」，2人都相當難忘有場天真浪漫的范少勳拿起一顆石頭對著劉俊謙說「你看，這是鯨魚眼淚」時，他們直接大笑出聲，可惜這段最後沒有剪進正片中。

2人雖然是首度合作卻默契十足，范少勳分享，第一次排練「親密」動作戲時，就發現互動起來好像已經很熟悉，「所以在套招時也是很滿快就套好，我們雖然一邊在玩，但也有玩出屬於我們的一種默契」，劉俊謙也表示，甚至臉靠很近也完全不害羞，「可能是男生彼此之間就很自然」，范少勳繼續補充「扯啊、摔啊，那些我們都覺得滿自在的」，更表示在海灘那場戲，「剛好那天天氣很好，我們還在找男神光，打一打滾過去光正好灑進來的地方」。

范少勳（上）和劉俊謙在沙灘上扭打。（抓馬文化提供）

范少勳也提到，2個角色的相處過程，好像也是同時間在記錄著他們從當初相識到現在的好交情，並稱，自己拍完該片後也很常想起劉俊謙，「很多事情我都會想要馬上跟他分享，我們對很多事情都很有共鳴，就會有種『我這陣子很糾結的事情，你懂我的點欸』，然後就有種完全被療癒的感覺」。

由於2人在片中為尋找一個名為「鯨逝灣」的地方，踏上一趟公路之旅，范少勳說，正好前一陣子節目《演員的旅行》到沖繩拍攝，「那邊有個活動要找鯨魚，我就立刻想到他，殺青之後任何有鯨魚的畫面，我就會拍照傳給他說『我找到鯨魚了，我在這裡等你喔』」，而劉俊謙也是每次來台工作，若有空檔一定會約范少勳見面，范少勳也是如果到香港工作，都會先想到劉俊謙問他有沒有空。

《我在這裡等你》將於5月10日在台上映。