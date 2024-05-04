味全龍啦啦隊「小龍女」小珍奶外表甜美，有「全糖女神」的封號的她，內心也有一顆少女心，外出喜歡揹著卡通角色「酷洛米」包包到處趴趴走，重感情的她向時報周刊CTWANT透露，除了喜歡庫洛米這個角色，包包其實還藏著粉絲對她的愛與支持。

過去不愛娃娃的小珍奶，去年10月忽然迷上紫色的酷洛米，身為貓奴的她表示，第一眼看到酷洛米覺得和貓咪很像，加上她對可愛的東西沒有抵抗力，馬上就淪陷。有次她和粉絲一起遊拍，結束工作一行人到夜市吃飯，剛好看到娃娃機有酷洛米，粉絲們便合力夾了一卡酷洛米手提包給她，「好像是那次出去玩，粉絲發現我喜歡酷洛米就陸續送，或是送我珍奶相關吊飾」，而小珍奶都會把粉絲的心意掛在包包上，她笑喊：「現在只有掛3個已經很節制，去年是一整串。」

沒有品牌迷思的小珍奶，目前使用的是平價皮夾，為了祈求工作越來越順，還把烘爐地換來的錢母跟皮夾擺在一起招財。（圖／記者侯世駿攝）

受訪當天，小珍奶帶的包包全是粉絲的愛，她直言雖然有購入名牌包，但曾有過被偷的經驗，現在僅在重要場合上使用，「我出入活動場合都是偏生活的地方，希望樸實一點，不喜歡帶貴重東西出門」。她的皮夾也是平價款式，但並非怕被偷，小珍奶說會淘汰上一個皮夾，純粹是因為該皮夾是歐洲製造，比較適合放美金等外幣，「我想買可以放台幣的，錢不要折，頭像往下放會聚財」。

她年初推出數位寫真《珍芯愛你》，過年期間到北海道神社祈求寫真大賣、事業順遂，怎料抽到「下下籤」，御神籤提點她，「今年如果想要做大事，要稍安勿躁、要三思，妳的專長未必會發光。」雖然反應不如預期，但小珍奶也有另一番解讀，「『末吉』就是末急、末慌，應該要穩紮穩打」。返台後，她趁著開工前空檔，又到烘爐地換錢母，「我有講如果幫我實現這些願望，我會回來小額捐款，錢母把它放在錢包旁，隨身攜帶」。

小珍奶年初推出數位寫真《珍芯愛你》，還到北海道神社祈求寫真大賣，但御神籤提點她「末吉」就是末急、末慌，應該要穩紮穩打。

從科技業轉職到啦啦隊，小珍奶去年開始積極經營YouTube頻道「BubbleTea 小珍奶」，每周五固定更新，她必須時刻帶著自拍棒，記錄自己出遊、穿搭、料理過程。先前小珍奶和爸媽去越南旅遊，也因此留下永久的紀錄，讓她越做越有動力，「粉絲不喜歡Set好的內容，喜歡妳的視角去探險，可能畫面很不穩定，但他們會知道這是我拍的，我也會參與剪輯內容」；而注重粉絲互動的小珍奶，隨身還會攜帶木製手機架，一周抽出3至4天直播分享生活點滴，「這也是一個粉絲送的，他是學建築的教授，某次機緣他贈送給我，上面還有寫我的名字，我覺得很方便，而且做木工手要很巧、要花很多時間，很感動」。

為了最佳狀態，小珍奶也會攜帶多種健康食品，包含B群、維生素C、魚油、葡萄籽、黃金胜肽、蔓越莓等產品，小珍奶透露因她的軟骨磨損，跳舞時容易有疼痛感，所以她格外注重膝蓋軟骨的保健，她也體悟到健康的重要，「之前沒保養容易想睡覺，有在吃保健食品比較不容易睏，但我記舞慢，所以吃魚油，現在資訊量太多，我已經算很少漏東西的人，但怕太多事忘記，所以還是習慣用記事本。」