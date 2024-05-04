台港雙男神范少勳、劉俊謙在主演新片《我在這裡等你》中，近日接受本報專訪時分享2人在片場的逗趣互動外，也聊起彼此自己成長及面對社會化的過程，范少勳在成為父親後，深刻感受到了責任感直落肩上，因此必須學會妥協、犧牲個人時間；劉俊謙則提到自己出道後有過「被現實打敗」的感受，不得不接一些不喜歡的工作，並稱目前尚未做好步入家庭的準備。

該片講述劉俊謙飾演的失意香港作家「天宇」，偶遇范少勳飾演的台北街頭混混「阿翔」，2人展開尋找通往天堂的鯨逝灣之旅。范少勳說，希望觀眾不只可以感受到他們之間曖昧的情愫外，也可以看到導演鄧依涵想要鋪陳的深層意涵，「像是片中『鯨逝灣』就是一個美好的存在，讓他們持續相信並且走下去」，令他不僅想起小時候看卡通，都會夢想可以成為某個人物，「我很懷念那時候的單純跟快樂，所以現在也會讓女兒去相信有聖誕老公公，就算只是故事，可是因為我以前相信了這個美好，覺得很滿足，所以我也希望帶給她這樣純粹的快樂」。

范少勳在成為父親後，深刻感受到了責任感直落肩上，也漸漸學會妥協。（陳俊吉攝）

聊起童年時期夢想，范少勳竟笑曝，很想當泰山，「我看完《泰山》好感動欸，就覺得他很帥，我在家本來也想扮泰山逗女兒，但我太太一直提醒我『你生的是女兒』」；劉俊謙則表示，小時喜愛足球、籃球、游泳各種運動，因此曾夢想當運動員，苦笑稱「長大後發現自己沒有很強，就慢慢放棄了」，劉俊謙再度補充「片中的『鯨逝灣』不一定是個地方，它可能代表我們小時候的一種嚮往，但在長大後就慢慢忘記了」。

劉俊謙希望能給小孩一個很好的成長環境，所以目前尚未做好步入家庭的準備。（陳俊吉攝）

劉俊謙也說在成為演員後也有「被現實打敗」的感受，時常對於在藝術跟商業間該如何取得平衡感到苦惱，「以前我在香港演藝學院讀書時，老師都會跟我們說要怎樣表演才能感動觀眾，但出道後發現很多演出其實會很完全是商業考量，所以有時候要做一些我不太喜歡的工作，這可能也算是社會化的過程」，他表示，就會跟自己說不要當成是夢想，而是當成一份工作來看待，「但我覺得這種想法其實有好有壞，好的地方是自己就不會太受傷，不好的地方是為什麼人不可以有夢想，我覺得亞洲人好像比較不敢去追尋自己的夢想，會有太多的責任感」。

范少勳（左）和劉俊謙在訪問中也聊起了童年時期的夢想。（陳俊吉攝）

范少勳也在當爸後，對於「責任感」這部分格外有感，他說，雖然覺得有小孩是件很棒的事，「但是當她真的來到你身邊，就必須妥協很多事，得突然間成長跟去處理，很難再把自己擺在第一順位」，婚前原本很喜歡徒步環島、攀岩、衝浪等戶外活動，「感謝我太太從交往時期就很包容我，給我很多自己的時間去做這些事，所以我現在也應該要把自己先放一旁，多陪伴他們，這是我在現階段覺得最重要的」，但他坦言心中難免仍存在著些微自私想法，「像是小時候那種想要擁有屬於自己東西的時候，所以心裡總是很糾結，但這也算是長大過程。」

提到自己近年來的轉變，范少勳分享，和圈外老婆Lucy從交往到結婚已11年，升格爸媽後，有個階段是大家都會太專注在小孩身上，而忽略了彼此，「像我之前回到家第一件事情也會不小心對女兒太熱情，之後才會跟太太說聲辛苦了」，但敏感的他也有察覺到老婆的表情似乎不太對勁，「所以我現在知道，開門第一件事是要先去抱太太」。女兒小哺已2歲能睡過夜，因此他們也會在愛女就寢後，享受獨處的時光，一起追劇、喝酒和吃宵夜，「就算只有2個小時可以好好聊天，我也覺得很棒」。

看到范少勳為人夫、人父的改變，劉俊謙說還沒準備好踏入人生下個階段，他和同為演員的蔡思韵因拍攝電影《幻愛》結緣後，目前也已交往近5年，他表示，雖然很喜歡小朋友，但認為若真的要生一個，要考慮的層面太大，「首先我要給他一個很好的環境成長，不然我不會把他帶到這個世界上面，我一想到這個就覺得很困難」，他一方面是認為當今社會存在著太多的問題，會小朋友成長得不開心，加上因為他常會需要離開香港到外地工作，「很多事情要考慮，所以我暫時沒有這個想法」。

《我在這裡等你》將於5月10日在台上映。