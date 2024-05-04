前立委余天的女婿陳鑒日前涉嫌擔任詐騙集團車手頭，被警方當場逮捕；陳鑒拿出「余天辦公室」特助的名片，辯稱自己不是詐騙集團，但仍被警方帶回偵辦。媒體人黃揚明表示，現在他的女婿拿著這張「余天辦公室特助」名片，因余天現在不是立委，也沒有任何黨公職身分，表示這個女婿問題很大。

黃揚明3日在政論節目《新聞大白話》中表示，余天碰到這個狀況，只能說很遺憾。過去余苑綺在抗癌的過程，她結婚，然後為了生小孩，不去看後續癌症的複檢，結果反而為了生2個小孩，導致她身體的癌細胞擴散。其實這樣的故事，已經很難過了，余天還要去接受，女婿捲入詐騙集團去當車手。他相信，余天心裡一定很難過。

黃揚明點出，可是最悲哀的是，余天女婿陳鑒居然拿著一張余天辦公室特助的名片，因余天現在不是立委，也沒有任何黨公職身分，連本來打算參選新北市黨部主委，也都退選了。

黃揚明接著指出，「余天辦公室」到底是哪門子的辦公室，現在他的女婿還拿著這張名片，名片自己印都可以，不見得有法律效力，表示這個女婿問題很大。也許這個女婿在外面真的打著余天的名號，到處招搖撞騙，也難怪余天全家說跟他不熟。

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