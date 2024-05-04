范少勳和劉俊謙在主演新片《我在這裡等你》中首度合作，2人不僅臉蛋相似，個性也是一拍即合，感情好到還能一起上廁所，甚至連MBTI（16人格測驗）的結果都是「INFP」，訪問過程中雖侃侃而談，他們不忘澄清一直被外界誤會是外向的E人，但其實是較為內向的I人，只是因為職業是名演員，所以在媒體或是大眾前得呈現出健談的一面，劉俊謙笑說「所以回到家就會很累，因為平常不會講那麼多話，像是做了一整天的訪問，回家就會不想說話」。

因此他們都相當感謝另一半願意給予情緒上的鼓勵，讓他們能夠在社交能量耗盡時，充飽電後繼續上工，劉俊謙提到，活潑外向的女友蔡思韵，常在他因拍戲陷入情緒中，「加上我很多事都會強迫自己要做到很好」，給自己極大的壓力時，「她就會把我帶出門，例如會約我去爬山，或是講一些比較開心的事，我會感受到她很理解我現在的狀態，她給予我時間，同時也帶我離開不好的情緒。」范少勳也表示「太太的包容跟支持真的很重要，有時候只是一個動作或是眼神，例如擁抱，就算沒有用語言表達出來，可是卻很有力量」。

范少勳（左）和劉俊謙訪問過程中雖侃侃而談，他們不忘澄清私下其實較為內向。（陳俊吉攝）

劉俊謙也提到自己和片中飾演的「天宇」一樣性格被動，但霸氣說「若碰到一個真的很喜歡的人，決定了，我就會義無反顧。」被問及是否靠這樣的態度追到女友蔡思韵？他露出驕傲的笑容說：「那是一定的啊，不然呢？」並稱自己是個愛恨分明的人，「如果是喜歡的人，我會很主動的去找他，不喜歡的人，我就完全不會聯絡，希望我的世界比較簡單」，更不忘笑說范少勳也是他「很喜歡的人」，范少勳聽到後不忘補充「我覺得我們好像是那種不需要特別去經營或聯繫，可是你永遠知道那個感情在的朋友」。

劉俊謙私下不論在感情還是在工作上都較為被動。（陳俊吉攝）

劉俊謙說，對於工作好像也是同樣的態度，他說自己不曾毛遂自薦演出任何角色，覺得一切順其自然就好，「我很難去決定未來可以演到什麼戲，而且每次面對一個新的作品，我也不會很有把握說一定可以把它演好，表演真的是件很微妙的事」。而他近年主演《此時此刻》、《小曉》等作討論度都極高，另一部參演近期陸續在中港台上映的動作片《九龍城寨之圍城》也是口碑爆棚，「35歲的我代表作已經慢慢出現，但我不喜歡停留在過去的美好」。

范少勳笑稱跟劉俊謙的好感情不用特意去經營。（陳俊吉攝）

除了期盼能繼續創造出新的代表作外，劉俊謙也表示，其實內心一直很想嘗試寫劇本或當導演，「因為演員在創作上有時候會滿多的限制，所以我就想說要怎麼才能講出自己想要講的故事」，由於范少勳在訪問中有提及自己童年的夢想是當泰山，他笑說非常樂意幫范少勳量身訂作一個泰山的故事。《我在這裡等你》將於5月10日在台上映。