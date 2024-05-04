大陸航母福建號確定搭載殲-35，殲-35搭載雙渦扇-19發動機，可增加速度的及機動性，並可掛載霹靂-10、霹靂-21等飛彈。前空軍副司令張延廷認為，殲-35在空戰的動作，會比F-35來得更靈活。

張延廷3日在中天《全球大視野 》節目中表示，福建號是電磁彈射，不走蒸氣彈射路線，蒸氣彈射又笨重，要2500公噸，占很大的空間。而電磁彈射整套設備600公噸就可以了，3條就1800公噸，彈射系統通通就位，優勢是空間、重量也省了，省下的重量去載油，因為福建號是柴電的，要燒油，大概要8000公噸用油，還包括航空用油。

張延廷接著指出，美國F-35是單發動機；殲-35則是雙發動機，是重型飛機，在空中的動作、酬載量、攻擊力量比較強，而且相位陣列雷達，中共在這方面也是後發的優勢。

張延廷點出，殲-35在空戰的動作會比F-35來得更靈活，而且安全度高。F-35已經摔了幾架飛機，因為單發動機在空中出了問題，沒辦法保障安全。殲-35有雙發動機不一樣，一具發動機故障，還可以飛回來落地，安全係數就提高了。

張延廷指出，殲-35所掛載飛彈霹靂-10，是短程飛彈，霹靂-12、霹靂-15打得更遠，像霹靂-12就可以打到140、150公里，霹靂-15還可以打到200公里以上，霹靂-21更不得了，可以打到300公里。