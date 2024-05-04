藝人郁方和珠寶小開陳昱羲結婚18年，育有2子1女，不時在社群分享家庭及私下日常，總引起網友共鳴，不過她昨(3日)突然在臉書發文：「老化就是一夜之間的事」，接著透露健康狀況出了點問題，讓粉絲擔憂不已。

郁方指出某天突然發現左髖關節打不開，盤腿只能打開45度，往下壓時甚至還會疼痛，接著點出關鍵原因：「女明星拍照喜歡三七步、坐時腿斜跨，都是致病的元凶」，呼籲所有人雖然只是小毛病，但千萬不能夠輕忽，否則很快就會惡化成「退化性關節炎」，即便開刀換成人工髖關節一樣會痛，不過好在自己有基本的病識感，快速找了醫師針灸，才進行治療一、兩次，就達到極佳的效果。

郁方點出左髖關節打不開，主要是和拍照姿勢有關。（圖／好門媳婦的秘密生活郁小方 臉書）

郁方表示雖然狀況好轉，還是不能夠掉以輕心，只要感到有一點點不對勁，還是會盡快就醫治療，畢竟還是要防微杜漸，以防事態擴大；對此，許多網友深有同感表示：「這兩年感覺身體真的老化了，不得不感受到歲月不饒人」、「認同+1，老化真是一瞬間的事，想要優雅老去好難」、「女人到了將近50歲，真的整個身體機能都在退化了」、「想要優雅地老去，是真的要下點功夫，要開始保養了」。