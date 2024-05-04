最近愈來愈多研究顯示，腸道健康會影響全身的健康，牛津大學研究員萊曼博士（Dr. Monty Lyman）說，大腦、腸道與免疫系統之間的健康息息相關，他提供了顧腸胃的3種方法。

據《商業內幕》報導，萊曼在他的新作《免疫思維》（暫譯，The Immune Mind）中提到，腸道微生物群有助於「訓練」免疫系統區分敵友，以預防慢性發炎、癡呆、憂鬱以及糖尿病等長期疾病。此外，某部分的免疫系統和大腦是相互連結的，因此照顧好腸道系統有助於顧好大腦。

此外，萊曼也提供了3個保養腸道的方法，第一就是「腸道園藝法」（Gut gardening），他將腸道的微生物群視為一個需要照料的花園，因此吃正確的食物就好像在餵養腸道裡的好菌，「為它們提供了正確的肥料，也就是纖維，以及正確的種子，就是發酵食品。」

A doctor says looking after your gut will take care of your brain and immune system, too. Here are 3 things he does himself, including ‘gut gardening.’ #Neurodiversity #EmotionalWellbeing #MentalHealth #MentalHealthAwareness #MentalHealthSupport [Video]… https://t.co/yr16TPxnxc — Amie Chen (@AmieCGNN) May 2, 2024

膳食纖維來自植物，包括水果和蔬菜、豆類、堅果和種子，這些都屬於益生元（prebiotic），這意味著它可以餵養腸道內壁的微生物。萊曼說，有強有力的證據顯示，多樣化的微生物群更健康，食用多種植物有助於創造這種生物多樣性。

另外，他也提倡發酵食品的好處，如泡菜、酸菜和康普茶都含有益生菌，可以幫助填充腸道微生物群。萊曼開始親自嘗試發酵，他最喜歡的發酵食品是用高麗菜、鹽和百里香製成的酸菜（sauerkraut）。

最後，萊曼也建議每個人都要騰出更多休息時間，因為慢性壓力會引起慢性發炎。