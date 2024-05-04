台北捷運中山站外一位老婦賣花，吸引許多人購買。一名網友在網上PO照片分享，賣花老婆婆被警察關切，很好奇為啥不去抓通緝犯，反而對這種養家餬口的人為難？不少網友看完卻不挺原PO，認為單憑照片說故事有失偏頗，且就算老婆婆很辛苦，但在公有地擺攤就是違法，應是有人通報，警察才去了解狀況。

一名網友日前在臉書社團《爆怨2公社》上分享，台北捷運中山站附近的一位賣花老婦被警察關切，經過的時候看到賣花的老婦似乎在哭，突然很好奇「那麽多通緝犯不抓，爲什麼會只對養家餬口的爲難？」

貼文引起網友討論，不少人認為僅憑一張照片就想帶風向，是不是想得太美了，警察看起來也沒有多為難老人，大家不要道德綁架。「用一張照片編故事？既然你這麼有愛心 ，就去把花全買了讓老婆婆早點回家」、「不要看到影子，就胡亂開槍」。

另也有網友表示，老婆婆賣花養家餬口很辛苦，但在公用地擺攤就是違法，應是有人通報了，警察才會到現場了解。不過看警察蹲在老婆婆旁邊的姿勢，感覺只是在勸導，應該也怕不小心嚇到她。