罵人狗腿嘸罪？批綠政客立場 法官判罰 罵誰都行...絕不准講綠？《庶民大頭家》

旺旺集團董事長蔡衍明不滿遭「年代向錢看」節目主持人陳凝觀批「國台辦狗腿」，提告相關人士，但最高法院昨（3日）作成蔡衍明敗訴確定裁判。對此，前立委李勝峯痛批，作為一個法官在做判決的時候，除了法理之外，還有社會承擔的價值，如今卻做了最壞示範。

李勝峯3日在中視《庶民大頭家》中提及，講到民進黨全身都鑲金又包銀，講到非民進黨，全身都是破銅爛鐵，講到他們就是心肝寶貝惜命命，講到別人就是傻瓜兼阿西，就這樣而已，師傅看人在灑鹽，這一個審判，法官居然會說狗腿子是一個負面的名詞、侮辱人的名詞，可是因為什麼樣子所以不構成，別忘了法律的本身不是只有法匠精神，不是在那邊論理，「請問這個判決要不要附帶有社會教育效果？」

「請問所有人會把判決書從第一個字從頭看到尾嗎？」李勝峯說道，所以罵狗腿子是無罪，那以後讚揚一個人就用狗腿形容，那大家會接受嗎？他並要認同此說法的人站出來，「大家都叫他狗腿，看忍不忍得住」。

李勝峯進一步提到，作為一個法官、最高法院做這樣的判決是有判例效果，會讓大家引用，原來罵人家狗腿沒事？顯然這法官不適格，「在我的看法裡，最多了不起就是一個法匠，掩飾自身立場」。他也說，蔡衍明是一個很有強烈台灣意識、愛台灣，兩岸觀點是以台灣為角度看兩岸發展的人，為何只因看法不同就是狗腿？他強調，大家立場不一樣、政治不一樣，但社會基本的道理和價值是存在，以台灣人觀點看兩岸發展，愛台灣做出發點，可以不同意別人論述，但不能侮辱人。

李勝峯強調，作為一個法官在做判決的時候，除了法理之外，還有社會承擔的價值，假如今天是一審，他不會這樣批評，但如今是三審，具有示範作用，卻做了最壞示範。