前湖人中鋒霍華德（美聯社資料照）

Dwight Howard sings for one more chance from the Lakers



“Jeanie give me one more chance.” 😂😂😂



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洛杉磯湖人一如外界預測開除了總教練漢姆（Darvin Ham）以及他的整個教練團隊，包括助理教練兼球員發展訓練主管漢迪（Phil Handy）。前湖人中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）似乎又重燃希望，他唱著歌向湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）喊話：「湖人再給我1次機會吧，珍妮～再給我一次機會～」

霍華德在今年季後賽特別關注湖人戰況，湖人贏下G4避免被橫掃的時候，霍華德在X平台寫道：「還剩3場，加油！」金塊在G5關門之後，霍華德又表示：「他們不該拆掉那支隊伍的，我們明明可以3連霸。」

湖人2020年總冠軍的主力包括詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、波普（Kentavious Caldwell-Pope）、丹尼格林（Danny Green）、庫拉索（Alex Caruso）、莫里斯（Markieff Morris）、霍華德、隆多（Rajon Rondo）、麥基（JaVale McGee）、JR史密斯（J.R. Smith）。

2021年8月的5隊大交易，湖人獲得韋斯布魯克（Russell Westbrook），送走波普、庫茲馬，找來「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony），簽回霍華德，結果連季後賽都打不進去。霍華德去年夏天自稱還能滿足「15至20支NBA球隊」的需求，但後來沒簽到球隊，選擇加盟波多黎各超級聯賽BSN