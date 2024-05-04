藝人NONO（陳宣裕）去年遭小紅老師爆料性侵、性騷擾多名妙齡女，事後有10女提告，其中3件北檢不起訴處分， 7件轉至士林地檢署偵辦。繼2日NONO前往士檢庭訊，昨（3日）吳宗憲以證人身分接受檢察官詢問，被問到是否覺得NONO可恥，吳宗憲回應了。

根據《ETtoday新聞雲》報導，吳宗憲大方坦承為NONO案當證人，被問到是否覺得NONO的行為可恥，吳宗憲委婉地回：「不予置評」，交給法律去審判。

吳宗憲、NONO曾是搭檔。（圖／中時資料照）

NONO本來是著名諧星，去年捲入性醜聞，演藝事業一夕全停擺，還吃上官司，其中3案因罪證不足，予不起訴；原告芳療師和2名網友等不服處分結果，日前向台灣高等檢察署提起再議，高檢署將兩案發回北檢續查。另外7案，北檢無管轄權移轉至士林地檢署，士檢分成偵字案、他字案將NONO列為強制性交、強制猥褻罪被告，由婦幼保護專組檢察官偵辦。

「女戰神」馮語婷3月曾上傳NONO在屏東某寺廟拜拜的照片，根據讀者透露，NONO的身形疑似消瘦不少；4月NONO又被拍到現身北市內湖區買滷肉飯、排骨酥湯等午餐，戴著口罩、眼神憔悴。與他有10多年交情的「新加坡喜劇天王」李國煌先前受訪時，曾透露NONO的現況：「我個人覺得，他過得不好，這些事的影響層面很大，兩邊的親友會怎麼看他，現在而言對他是很大的懲罰」。

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