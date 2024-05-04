雲林一名40歲簡姓男子，以有情緒障礙症，並領有中度身心障礙證明，且從2018到2021年因病況更為嚴重，持續治療而無法正常工作，導致沒有收入，生活無法維持，向法院聲請依平均每人月消費支出25666元，要求父親負擔一半扶養義務，按月給付扶養費12833元，直到他死亡之日為止。

法院審理，簡父指控，兒子已是40歲的成年人，應對自己行為負責，不能一直當啃老族脅迫家人，他出獄後就主使祖父母的離婚訴訟，另外他還在法院訴請家人，要支付死亡親屬的喪葬等費用，兒子均有出庭，並且精神正常。

簡父表示，他現在已經已退休，僅靠每月14322元的勞保年金度日，還要照顧87歲高齡，罹有心血管疾病、大腸癌、二次中風而不良於行的父親，還要支付患有重度精神疾病，已住院20多年胞弟的住院及尿布等費用，他已無餘力再照顧他人。

簡父難過地表示，兒子對他及祖父均不敬，不僅曾經辱罵祖父外，他自己也被兒子趕出住處，還不斷以電話騷擾。兒子長年在外，對直系尊親屬均未盡孝道，根本就只是假裝生病。

法官認，簡男有身心障礙證明及診斷證明書，但僅足認定有中度身心障礙，及患有雙相情緒障礙症，目前有精神病特徵，而區公所的證明，也僅證明其符合特殊境遇家庭資格，均不足證明簡男現在或未來屬無謀生能力之人，因此請求父按月給付扶養費，難認有理由。

法官考量，縱認簡男是不能維持生活，且無謀生能力之人，依民法第1120條前段規定，關於扶養之方法，應由當事人協議定之，不能協議時，由親屬會議定之，但簡男並未舉證證明雙方已經協議，或經親屬會議決議，或經法院酌定以定期給付扶養費，作為簡男之扶養方法。日前依法宣判，簡男之聲請顯屬無據，應予駁回。可上訴。