新一屆立法院三黨不過半，民進黨失去過半優勢，難敵國民黨、民眾黨合作，國民黨立委羅智強指出，3日院會表決大戰，藍白聯手拿下15連勝，綠營全盤皆輸。對此，媒體人陳鳳馨表示，國民黨現在有一股很強的內部凝聚力，要告訴大家「我們不能讓別人看不起」，反而民進黨輸了都在怪罪藍白營，「這只是開端而已」，民進黨若繼續不反省就準備迎接一次又一次的失敗。

羅智強昨在臉書指出，民主政治數人頭，立法院3日表決大戰，藍白再度聯手，15次表決讓民進黨再次全盤皆輸，民眾黨提案將民進黨的「兩岸條例修正草案」退回程序委員會，民進黨吞敗後，三黨黨團所提「變更議程動議」共7案，民進黨全數要求重付表決，綠營再輸14次。

媒體人陳鳳馨昨（3）日在政論節目《大新聞大爆掛》表示，這反映出國民黨到目前為止是團結的，才能在多次表決時勝出，包括先前停砍軍公教退休金相關復議案，民眾黨不投票導致藍綠平手時，院長韓國瑜出手投票助攻藍營那次也是。

停砍軍公教退休金相關復議案表決，藍營甲動卻有5人缺席，陳鳳馨透露，後來有問了國民黨團的幾個主要負責人，當天早上其實就知道有委員因為緊急狀況或出國要請假，而且在黨內有聲音認為，那次一定要表決，就是要提醒立委「會期期間不要請假出國」。

陳鳳馨認為，這件事情代表國民黨內現在有一股很強的內部凝聚力，要告訴大家「我們不能讓別人看不起」，有決心要在每一次表決過程中凝聚向心力，這也是為甚麼藍營可以每一次表決都贏。反觀民進黨在總召柯建銘、幹事長吳思瑤帶領下，每次失敗都怪罪國民黨，不反省內部問題。

「這只是開端而已」，陳鳳馨指出，面對問題願意反省、解決問題的政黨才比較有機會進步改變，若民進黨接下來表決輸了，都還是在罵民眾黨、國民黨，那民進黨就等著一次又一次的失敗。