湖人隊4日開除總教練漢姆（Darvin Ham）以及全部的教練團成員，名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）今年初就提到這是遲早的事，他認為湖人主將詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）都是赫赫有名的球星，漢姆恐怕叫不動這兩人。歐尼爾說：「我沒有不敬的意思，但是漢姆沒拿過總冠軍、沒打過季後賽，你真的覺得他們會在重要時刻聽漢姆的話？」

本季結束之後，外界預料漢姆必定下台，TNT球評巴克利（Charles Barkley）在節目說：「很多電視球評都是懦夫，他們害怕被球員討厭，所以不敢講真話。在我看來，你們這些白癡認為湖人很爛是因為總教練漢姆，太陽很爛是因為總教練佛格（Frank Vogel），事實上漢姆、佛格都是很優秀的總教練，湖人和太陽很爛完全是球員的關係，不能歸咎總教練，但你們不敢講出來。」

巴克利直言：「我最討厭聽人叫嚷著要開除漢姆、佛格，組出這些垃圾球隊的傢伙才應該被開除。」

佛格是2020年湖人的冠軍教頭，他本季掌兵太陽打到西區第6，季後賽首輪慘遭灰狼4戰橫掃。太陽陣中有杜蘭特（Kevin Durant）、戴文布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）3位強力球星，佛格同樣面臨執教不力的批評聲浪。