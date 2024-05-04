【全程字幕】余天女婿爆涉詐遭收押 謝龍介靈魂拷問民進黨：比照徐巧芯？

前立委余天女婿陳鑒，4月30日參與詐騙集團犯罪時，遭新北市海山警分局幹員逮捕，被依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押。消息曝光後，引發政壇關注。國民黨立委謝龍介痛批，民進黨鋪天蓋地還在追殺徐巧芯，「那今天發生在余天的親戚身上，你們（民進黨）有用同樣的標準來對待嗎？」

謝龍介認為，該刑事詐騙案件跟余天是並無牽扯，就像徐巧芯的親戚涉案，那徐巧芯也一樣自證清白，若跟她有關願辭去立委一職，民進黨鋪天蓋地還在追殺徐，那今天發生在余天的親戚身上，你們有用同樣的標準來對待嗎？

「白布硬要染成黑布」，謝龍介說道，國人對於詐騙集團都深惡痛絕，但是不要用這種牽扯的捕風捉影，只想牽扯到徐巧芯的親戚，也就是用政治立場、意識形態來看待刑事案件，這對消弭台灣詐騙並無幫助。

謝龍介要民進黨摸良心想想看，「今天對徐巧芯所做的一切，碰到余天的事情，我們願意冷靜理性看待，那你能夠繼續理性冷靜對待徐巧芯嗎？」

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