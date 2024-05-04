巴西南部多州遭遇暴雨，已造成39人死亡，預計死亡人數還會上升。南大河州（Rio Grande do Sul）民防局表示，仍有68人失蹤，至少24000人流離失所。
綜合路透、美聯社等外電報導，當局說，南部的暴雨造成 39 人死亡，另有 68 人失蹤，這次破紀錄的洪水摧毀了城市，迫使數千人離開家園。全州電力、通訊和供水中斷。直升機不斷地在城市上空飛行，而受困的家庭則帶著孩子，在屋頂上等待救援。
從網路上流傳的影片中可見，摻雜著石頭和泥土的黃水已經淹沒大量房屋、車輛，而街道則變成奔流的河道，有棟平房甚至整棟被沖走，道路和橋樑被摧毀，人們只能乘著竹筏當作交通工具。
南大河州州長雷特（Eduardo Leite），稱這次災情為「史上最嚴峻的災難」，情況可能會繼續惡化，他持續向民眾加油打氣，「身為一個人，我內心感到沮喪，但身為州長，我堅定地站在這裡，我保證我們不會動搖。」
南美洲的天氣受到聖嬰現象（climate phenomenon El Niño）影響，導致極端氣候頻繁，聖嬰現象是一種週期性、自然發生的事件，會導致赤道太平洋地區地表水變暖。而在巴西，聖嬰現象曾造成北部乾旱和南部強降雨。
今年聖嬰現象的影響尤其嚴重，亞馬遜地區出現了歷史性的乾旱。科學家指出，由於人為造成的氣候變化，極端天氣發生的頻率愈來愈高。
文章來源：Southern Brazil has been hit by the worst floods in more than 80 years. At least 39 people have died
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