巴西南部多州遭遇暴雨，已造成39人死亡，預計死亡人數還會上升。南大河州（Rio Grande do Sul）民防局表示，仍有68人失蹤，至少24000人流離失所。

綜合路透、美聯社等外電報導，當局說，南部的暴雨造成 39 人死亡，另有 68 人失蹤，這次破紀錄的洪水摧毀了城市，迫使數千人離開家園。全州電力、通訊和供水中斷。直升機不斷地在城市上空飛行，而受困的家庭則帶著孩子，在屋頂上等待救援。

從網路上流傳的影片中可見，摻雜著石頭和泥土的黃水已經淹沒大量房屋、車輛，而街道則變成奔流的河道，有棟平房甚至整棟被沖走，道路和橋樑被摧毀，人們只能乘著竹筏當作交通工具。

The bridge fell behind the broadcaster in Brazil due to floods

The floods did their job of destroying infrastructure pic.twitter.com/PG53dxq3Q3 — ҲMohammed Ali𓅔 (@Mohammadal19048) May 2, 2024

南大河州州長雷特（Eduardo Leite），稱這次災情為「史上最嚴峻的災難」，情況可能會繼續惡化，他持續向民眾加油打氣，「身為一個人，我內心感到沮喪，但身為州長，我堅定地站在這裡，我保證我們不會動搖。」

Historic. Porto Alegre, capital and largest city of the Brazilian state of Rio Grande do Sul, is now experiencing its worst flooding event since 1941 as floodwaters from the Guaíba continue to rise, turning streets into rivers.



Credit: Chico Santana pic.twitter.com/aduc1oKJo6 — Nahel Belgherze (@WxNB_) May 3, 2024

南美洲的天氣受到聖嬰現象（climate phenomenon El Niño）影響，導致極端氣候頻繁，聖嬰現象是一種週期性、自然發生的事件，會導致赤道太平洋地區地表水變暖。而在巴西，聖嬰現象曾造成北部乾旱和南部強降雨。

Gente, a situação no meu estado, Rio Grande do Sul, está bem triste e complicada. Eles estão vivendo a maior catástrofe da história e precisam de nós. Toda ajuda é bem-vinda, se não puder doar dinheiro, compartilhe essa publicação! Vamos juntos!



Pix CNPJ: 92.958.800/0001-38

Pix:… pic.twitter.com/0EPrJcU8P9 — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 3, 2024

今年聖嬰現象的影響尤其嚴重，亞馬遜地區出現了歷史性的乾旱。科學家指出，由於人為造成的氣候變化，極端天氣發生的頻率愈來愈高。