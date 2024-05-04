南韓性感女神「DJ SODA」，擁有天使臉孔及魔鬼身材，Instagram多達541萬粉絲追蹤，先前更登上日雜封面，打響海外知名度，常在社群與粉絲互動的她，日前無預警公開一則喜訊，就是順利拿到「台灣就業金卡」，讓她難掩興奮表示：「我正式成為了辣台妹」。

DJ SODA昨(3日)以「重大訊息公告」為題發文，接著曬出手拿證件的自拍照，只見上頭寫著「就業金卡」，雖然遮住大半張臉，不過一雙瞪大的雙眼，不難看出難以置信的神情，而她興奮用中文寫下：「在多次造訪了台北、台中、台南、與高雄之後，我很享受在這個美麗島嶼生活的時光，尤其是這裡的美食、風景、與人，一直夢想著有一天能夠在這裡無拘無束的生活」。

DJ SODA宣布順利拿到「就業金卡」。（圖／deejaysoda IG）

如今DJ SODA圓了心中一樁心願，她表示經過一番努力之後，終於可以跟大家宣布：「我正式的成為了辣台妹」，接著不改私下幽默性格表示：「如果哪天看到我在手搖店打工也不要意外哦」，貼文曝光後，粉絲也紛紛獻上祝福，不過此篇PO文目前已經遭到刪除。

DJ SODA近來受邀擔任手遊代言人，只見她日前零偽裝現身台北捷運，看到有著自己肖像的廣告看板，更是難掩興奮的手舞足蹈，還頻頻對著鏡頭擺出可愛俏皮的動作，而她身穿黃色連身短裙亮相，凸顯出傲人魔鬼身材及一雙纖細美腿，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，最後不忘為代言的手遊宣傳：「請大家多多下載唷！我的廣告也會出現在台北的忠孝復興以及忠孝新生捷運站，歡迎大家來看我」。