沒收到總統就職典禮邀請函？ 朱立倫回應曝最新情況 @ChinaTimes

準總統賴清德將於本月20日上任，國民黨主席朱立倫昨（3）日表示， 520是全民期待，要讓台灣進步，不是只辦一個就職典禮，而是真正誠心的來面對、解決問題，但被問到是否有收到就職典禮邀請函時，連說兩次「沒有」。總統府回應，誠摯邀請朱立倫及各政黨主席出席就職典禮，已先致電黨部表達邀請，邀請函完成製作後會盡速寄送。

國民黨智庫國政基金會昨（3）日舉行「新政府，新期待別人民受傷害」記者會，公布大數據分析的民意趨勢，對新政府提出期許。國民黨朱立倫會後受訪時表示，520是全民期待，能夠把過去這些不公不義、民進黨過去八年的違憲亂政、以及錯誤的政策能夠調整過來。要讓台灣進步，不是只辦一個就職典禮，而是真正誠心的來面對問題、解決問題。

而準總統賴清德即將在本月20日就任，依慣例就職典禮將邀請朝野各黨主席觀禮。但朱立倫昨被媒體追問是否有收到邀請函時，連說兩次「沒有」便轉身離去。

對此，總統府發言人林聿禪回應，誠摯邀請朱立倫及各主要政黨主席出席就職典禮，相關單位於昨日已先致電予國內主要政黨的黨部表達邀請，邀請函尚在製作中，完成後會儘速寄送邀請函。