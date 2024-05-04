ESPN Sources: Clippers planning to pursue a coaching extension for Ty Lue https://t.co/vQNvcVIS50 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 3, 2024

儘管2勝3敗的快艇，4日將跟獨行俠進行攸關淘汰與否的季後賽首輪G6，卻因湖人開除總教練漢姆，外界開始謠傳湖人把快艇總教練泰隆盧列為新帥考慮名單之一，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，快艇已經計畫跟泰隆盧提前完成續約，希望可以讓他長期擔任快艇主帥職位。

沃神表示，其實早在2019年，湖人就曾邀請泰隆盧擔任總教練，可惜雙方並未在合約條款當中達成共識，最後泰隆盧選擇拒絕，接著2019-20年球季加入當時快艇總教練瑞弗斯領軍的教練團擔任助教，隨後升任總教練，且在2020-21年球季領軍闖進西區冠軍賽。

快艇除了想要長期留住泰隆盧，今年休兵期的頭號目標仍是續約保羅喬治與「大鬍子」哈登，期望繼續維持他們兩人跟里歐納德的快艇「三巨頭」，喬治今年夏天擁有球員選項合約，最近也謠傳七六人、溜馬、魔術等隊對他很感興趣，哈登則在今年夏天成為完全自由球員。