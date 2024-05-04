台北市第二殯儀館。(台北市新工處提供)

台北市第二殯儀館過去曾因工程施工導致館內汪洋一片的情況，國民黨市議員李柏毅發現，二殯停車場出入口的機車道不僅狹窄難行，甚至還因排水設施問題導致時常積淹水，質疑二殯二期花了近20億元興建，結果品質頻頻出包，痛批「二殯變二濱」；對此台北市新工處長林昆虎表示，該處排水孔已完成清淤改善，並於機車道平緩區兩側增設淺溝導水。

李柏毅質疑，北市新工處負責興建二殯一期、二期工程，但品質頻頻出包，今年4月18日下大雨，二殯停車場出入口的機車道竟出現積淹水，只能靠二殯同仁到場清除積水，且機車道也狹窄難行，途中要經過3個彎道才能通過出口抵達平面道路，外面交通動線也疑似設計不良，導致車流容易回堵，都只能靠人力疏導交通。

李伯毅痛批，二殯二期從規畫道現在，不僅變更設計11次，總預算也追加2次，從原本的約16.5億元增加到合計19.1億元，結果做出來這種東西，要求新工處在5月底前必須完成所有排水工程，並提出車道狹窄彎曲等問題，在總質詢前提出改善措施。

另外他也質疑二殯的一樓空間使用太多造景用以休憩，快比家屬停車還便利，認為公共建設要以服務民眾為本，要求新工處不要為了做而做。

對此，新工處建築科長顏俊明事後說明，由於機車是從1樓下到B1停車場，車道途中有塊較平坦的銜接處容易積水，且因機車道截水溝的落水頭遭垃圾及落葉堵塞，造成排水孔不通無法宣洩，目前已完成清淤改善，並於機車道平緩區兩側增設淺溝導水。

他說，有關停車場車道設計，因車道出口規畫受限基地條件限制，考量停車需求期望停車數量最大化及預留銜接二殯連外道路與坡度限制等考量，車道無法採直線坡道設計，目前車道兩側已增設輔助引導標誌，以優化提升行車安全，另外也會與殯葬處研議是否加設電子設備，輔助周邊交通疏導。

顏俊明指出，依「台北市新建建築物綠化實施規則」第一類建築基地綠覆率需達百分70％以上規定設計，故須設計植栽綠化以達綠覆率規定，二殯目前綠覆率約為79％，為滿足法規且依整體設計，應會維持目前規畫。