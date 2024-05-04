好市多常推出新品吸引會員嘗鮮，一名女網友日前去逛賣場，發現知名巧克力品牌KitKat推出新品，走近一看竟然是「早餐脆片」，立刻搬了2組回家，直呼加在冰牛奶裡一定超好吃。貼文曝光引起一票會員暴動，吃過的網友大讚美味，而且不會太甜，「有點像威化酥，脆脆的很好吃。」

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文表示，2日去好市多採買，遠遠就看到一個顯眼的紅色包裝，原本以為是KitKat巧克力推出新口味，走近一看發現竟然是早餐脆片。

這款早餐脆片1組349元，共有3盒，平均1盒117元。原PO直呼加在冰牛奶裡一定超好吃，二話不說搬了2組放購物車。

貼文曝光引發討論，許多會員看了都說想買，不少人已買回家準備嘗鮮，「昨天看到直接拿了2盒」、「這禮拜在南崁有買到」；吃過的網友也讚好吃、不會太甜，是配牛奶的新選擇，也有人形容「吃起來有點像威化酥，脆脆的很好吃」。

日前也有網友分享賣場一款夏季限定的「夏日穀珍綜合莓果」，直接用冰牛奶或冰豆漿就能泡開，不過有點甜，也可以用無糖豆漿沖淡甜味，喝起來很有飽足感，適合當早餐或下午茶。